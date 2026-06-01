Kara’toké repas cochon à la broche Saint-Amand
Kara’toké repas cochon à la broche Saint-Amand samedi 13 juin 2026.
Saint-Amand
Kara’toké repas cochon à la broche
Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-14 02:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Repas karaoké, complètement toké kara’toké avec concours de déguisements, concours des meilleurs sosies vocaux, concours de la meilleure chorégraphie…
Au menu kir offert (sirop à l’eau pour les enfants) Salade de crudités cochon cuit à la broche et ses pommes de terre gâteau creusois crème anglaise café
Karaoké avec l’application Karafun .
Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 66 23 74 lastamandaise@gmail.com
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English : Kara’toké repas cochon à la broche
L’événement Kara’toké repas cochon à la broche Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Aubusson-Felletin