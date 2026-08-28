Karim Zitouni Exposition Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
jeudi 1 octobre 2026 · Espace Maxime Moreau · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Karim Zitouni Exposition
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Karim Zitouni est un sculpteur français dont l’univers artistique est profondément marqué par la transformation de la matière.
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Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Karim Zitouni Exhibition
Karim Zitouni is a French sculptor whose artistic world is deeply marked by the transformation of material.
L’événement Karim Zitouni Exposition Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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