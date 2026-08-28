Karim Zitouni Exposition Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Karim Zitouni Exposition

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Karim Zitouni est un sculpteur français dont l’univers artistique est profondément marqué par la transformation de la matière.

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Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Karim Zitouni Exhibition

Karim Zitouni is a French sculptor whose artistic world is deeply marked by the transformation of material.

L’événement Karim Zitouni Exposition Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime