KARISKO – Zayè Pétroglyphes Karayib, Local KARISKO, Le Robert

KARISKO – Zayè Pétroglyphes Karayib Vendredi 12 juin, 08h00 Local KARISKO Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Dans le cadre des Jourées Européennes de l’Archéologie, immersion ludique dans les pratiques des Amérindiens Karayib à travers une démarche d’archéologie expérimentale ludique.

Dans un mini bassin (Akayouman = père fondateur des Kalinago) évoquant le lit d’une rivière, les participants vont s’exercer à l’art des pétroglyphes (gravure sur pierre).

À partir de pétroglyphes « traces » hérité de nos ancêtres amérindiens, chacun pourra pratiquer et laisser sa petite trace pétroglyphes dans une vrai pierre à la mode du passé.

Cet acteur ludique permet de redonner vie à un patrimoine culturel et historique bien trop méconnu, en stimulant l’innovation et l’imagination de chacun.

Local KARISKO Quartier Gâchette, LCR 1, 97231 Robert Le Robert 97231 Martinique Martinique 0596631890 http://www.karisko.com https://www.facebook.com/kariskocaraibe/about/?_rdr;https://www.instagram.com/karisko.karayib/reels/?__d=1%3Futm_source%3Dig_embed [{« owner »: {« uid »: 6142440, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « karisko@orange.fr », « eventDuration »: « 40 », « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781244000000, « id »: 1}], « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Local KARISKO

Dans le cadre des Jourées Européennes de l’Archéologie, immersion ludique dans les pratiques des Amérindiens Karayib à travers une démarche d’archéologie expérimentale ludique.

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