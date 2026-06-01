VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « NOU PÉ FEY », Le ROBERT, Le Robert

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « NOU PÉ FEY » 1 – 6 juin Le ROBERT Martinique

INFOS : 0596 65 47 31 et 0696 91 68 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T00:30:00+02:00 – 2026-06-02T05:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique

Invitation au *vernissage de l’exposition de la restitution de l’atelier peinture de l’association Lanbéli animé par Luc Kabile intitulée « NOU PÉ FEY » Exposition permanente jusqu’au 6 juin à l’OMCLR.