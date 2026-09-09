Informations pratiques

Troyes

Karl Decamps

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Avec une fougue et une sympathie étonnante, Gontran surfe sur les pentes savonneuses de sujets croustillants, voir souvent trash, mais avec tellement de sincérité que le public, si on excepte les plus susceptibles et les raffinés, dit-il, n’aura d’autre choix que de lui pardonner.



Dans une débauche d’énergie et un tourbillon d’éclats de rire, avec son sourire enfantin, Gontran évoque aussi bien le harcèlement à l’école que le racisme, l’homophobie que les rêves…

Toujours entre glauque et poésie . Improvisation, dérision, morale et rare talent pour dire les pires horreurs en contant les choses sensées, Karl Decamps, alias Gontran, est juste génial, une pépite de l’humour noir.



>> Spectacle fortement déconseillé au 16 ans. 21 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Karl Decamps Troyes a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne