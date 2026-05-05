« K’art 2 siècle – Commémoration marronne 2026 » : Événement de clôture du programme K’Art 2 siècle, Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet, Nantes

« K’art 2 siècle – Commémoration marronne 2026 » : Événement de clôture du programme K’Art 2 siècle Jeudi 21 mai, 18h00 Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Loire-Atlantique

Plus d’informations : https://www.lesstudiosbellarue17.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Dans le cadre du lancement du programme K’ART 2 SIÈCLE, le Cercle du Marronnage propose :

Évènement de clôture du programme K’ART 2 SIÈCLE, dédié au poète, dramaturge et président de Passerelle Noire, Marcel Zang, à l’occasion des 10 ans de sa disparition.

Par Le Cercle du Marronnage et Les Studios Bellarue 17, en partenariat avec le MIR-CRCH et Le Lotus de l’Ouest

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet 25 rue du Jamet 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cet événement fait partie de la programmation autour du 10 mai. 10mai2026

Archives nationales d’Outre Mer / Vupar / Ville de Nantes