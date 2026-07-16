KAZ A GRAINES, BELLE ALLEE 97118 SAINT-FRANCOIS, Saint-François

Informations pratiques

KAZ A GRAINES Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 BELLE ALLEE 97118 SAINT-FRANCOIS Guadeloupe

Ateliers à 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le Jardin des Savoirs : Entre Graines et Traditions Rudy vous invite à découvrir un jardin d’exception dédié à la préservation des variétés anciennes et des plantes médicinales. Ici, la biodiversité n’est pas seulement cultivée, elle est enseignée.

À travers des ateliers thématiques liés au cycle des récoltes, initiez-vous à la transformation artisanale :

09h30 : visite du jardin Kaz à graines

10h30 : début des ateliers Art de la calebasse : De la plante à l’objet utilitaire ou décoratif.

Bijouterie végétale : Création de parures à partir de semences du jardin.

Le petit plus : Chaque participant repart avec l’objet qu’il a fabriqué.

BELLE ALLEE 97118 SAINT-FRANCOIS belle allée 97118 Saint–François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe +590 0690.44.30.03 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.44.30.03 »}] Le Jardin des Savoirs : Entre Graines et Traditions Rudy vous invite à découvrir un jardin d’exception dédié à la préservation des variétés anciennes et des plantes médicinales.

KAZ A GRAINES : RACINES ET RENAISSANCE

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