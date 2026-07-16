NIGHT IN THE MUSEUM – KREOL WEST INDIES, KREOL WEST INDIES, Saint-François

Informations pratiques

NIGHT IN THE MUSEUM – KREOL WEST INDIES 18 – 20 septembre KREOL WEST INDIES Guadeloupe

3 € par personne – 1 € par enfant de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T01:00:00+02:00

Visite de la galerie d’art et du parc de sculptures gratuite.

Visite du musée sur l’histoire, la préhistoire et les différentes ethnies de Guadeloupe : 3 € par adultye et 1 € par enfant

KREOL WEST INDIES Pointe des Châteaux 97118 Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe +590 590107454 http://www.kreolwestindies.com Quelques kilomètres avant d’arriver à la Pointe-des-Châteaux, un lieu atypique, véritable explosion de couleurs et de culture attend les visiteurs : KREOL WEST INDIES. Cet espace de promotion des arts et du patrimoine regroupe 2 points d’intérêt majeurs :

1 – Des espaces d’exposition d’art contemporain

• Plus de 500 œuvres d’art et 120 artistes en exposition permanente sur un bâtiment de 400 m2 (la plus grande exposition d’art en Guadeloupe)

• Un parcours extérieur de sculptures, grafs et installations sur 2000m2 de parc paysager

• Un concept store ancré sur l’art et dans un fonctionnement solidaire et écoresponsable (collaboration avec des ESAT et une ONG médicale humanitaire)

Les œuvres de l’exposition permanente présentent un panel diversifié avec des créateurs sélectionnés pour la qualité de leur démarche dont de nombreux artistes de renommée internationale :

• Environ 40 artistes guadeloupéens : Thierry ALET, Jean-Marc HUNT, Félie-Line LUCOL, Jean-Claude K-BO, Jocelyn AKWABA MATIGNON, François PIQUET, YESWOO, Stan, Egzo, etc.

• Environ 40 artistes internationaux : JonOne (USA), Sisqo NDOMBE (RDC), Yagor YAHAUT (Côte d’Ivoire) et de grands maîtres haïtiens : Préfète DUFFAUT, BRESIL, Lyonel LAURENCEAU, Louisiane SAINT-FLEURANT, Levoy EXIL, André PIERRE, Wilson BIGAUD, Stivenson MAGLOIRE, Jacques-Enguerrand GOURGUE, etc.

2 – Une exposition permanente historique

Baptisé 4000 ans d’Histoire, ce musée développe une scénographie originale reconstituant chaque période préhistorique et historique, couvrant 4 millénaires, au travers d’une collection de plus de 10 000 objets du patrimoine antillais :

• Une première partie traite les périodes chronologiquement : «civilisations précolombiennes», «flibuste et piraterie», «période coloniale», «les temps modernes»

• La seconde partie retrace les immigrations post abolition

La galerie d’art est ouverte 365 jours par an de 9h-13h et 14h-18h.

Visite de la galerie d’art et du parc de sculptures gratuite.

KREOL WEST INDIES