KENDJI GIRAC – ZENITH DE LILLE Lille

KENDJI GIRAC Début : 2026-06-14 à 17:00. Tarif : – euros.

DECIBELS PRODUCTIONS ET PARISUD PRESENTENT : KENDJI GIRACKendji Girac – Tournée Anniversaire : Nos 10 ans !Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, KendjiGirac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, selance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pourpartager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’unvoyage musical inédit !

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59