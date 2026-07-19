Kenleur Tour Bénodet
lundi 27 juillet 2026 · Bénodet
Informations pratiques
Bénodet
Kenleur Tour
Avenue du Fort Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27 22:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Rendez-vous le 27 juillet à Bénodet à la Butte du Fort pour une soirée inoubliable autour de la culture bretonne.
Au programme concerts, danses, présentation de costumes bretons et animations par les cercles celtiques.
Buvette, petite restauration, crêpes sur place. .
Avenue du Fort Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 97 58 10 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kenleur Tour Bénodet a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
À voir aussi à Bénodet (Finistère)
- Rallye de Bot Conan Rallye-Régate entre Bénodet et Bot Conan pour tous les quillards Bénodet 19 juillet 2026
- Tournoi de Palets du FC Odet ! Bénodet 1 août 2026
- La Fête du tannage des Yoles Vieux Port Bénodet 23 août 2026
- Forum des associations Salle de l’Albatros Bénodet 6 septembre 2026