Informations pratiques

Bénodet

Kenleur Tour

Avenue du Fort Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-07-27 22:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Rendez-vous le 27 juillet à Bénodet à la Butte du Fort pour une soirée inoubliable autour de la culture bretonne.

Au programme concerts, danses, présentation de costumes bretons et animations par les cercles celtiques.

Buvette, petite restauration, crêpes sur place. .

Avenue du Fort Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 97 58 10 50

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English :

L’événement Kenleur Tour Bénodet a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET