Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kergré en Juin Carte verte Rue Kergillouard Ploumagoar

Kergré en Juin Carte verte Rue Kergillouard Ploumagoar vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Rue Kergillouard

Adresse : Bois de Kergré

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Ploumagoar

Kergré en Juin Carte verte

Rue Kergillouard Bois de Kergré Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Avec l’inauguration de la carte verte, la ville réaffirme son engagement pour la transition écologique et la valorisation de ses espaces naturels.   .

Rue Kergillouard Bois de Kergré Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kergré en Juin Carte verte Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Ploumagoar (Côtes-d'Armor)