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Kergré en juin Ploumagoar

Kergré en juin Ploumagoar samedi 6 juin 2026.

Adresse : Bois de Kergré

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Ploumagoar

Kergré en juin

Bois de Kergré Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Exploration, imagination et surprises seront au programme de cette édition familiale. Ateliers, jeux, lectures, création artistique, visites décalées et cabine photoscénique .   .

Bois de Kergré Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

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English :

L’événement Kergré en juin Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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