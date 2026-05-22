Kergré en juin Ploumagoar
Kergré en juin Ploumagoar samedi 6 juin 2026.
Ploumagoar
Kergré en juin
Bois de Kergré Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Exploration, imagination et surprises seront au programme de cette édition familiale. Ateliers, jeux, lectures, création artistique, visites décalées et cabine photoscénique . .
Bois de Kergré Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement Kergré en juin Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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