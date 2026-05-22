Ploumagoar

Kergré en juin

Bois de Kergré Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Exploration, imagination et surprises seront au programme de cette édition familiale. Ateliers, jeux, lectures, création artistique, visites décalées et cabine photoscénique . .

Bois de Kergré Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Kergré en juin Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol