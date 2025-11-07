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Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais

Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais

Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais vendredi 26 juin 2026.

Ville : 24490 La Roche-Chalais

Département : Dordogne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Roche-Chalais

Kermesse de l’Amicale LaÎque

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

La kermesse de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 16h30.
La kermesse de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 16h30.   .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   amicale.laique.lrc@gmail.com

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English : Kermesse de l’Amicale LaÎque

The Amicale Laïque fair will take place on Friday June 26 from 4.30pm.

L’événement Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne

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