Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais
Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais vendredi 26 juin 2026.
La Roche-Chalais
Kermesse de l’Amicale LaÎque
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La kermesse de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 16h30.
La kermesse de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 16h30. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.lrc@gmail.com
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English : Kermesse de l’Amicale LaÎque
The Amicale Laïque fair will take place on Friday June 26 from 4.30pm.
L’événement Kermesse de l’Amicale LaÎque La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne
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