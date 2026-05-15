Lyoffans

Kermesse de l’école de Lyoffans

Lyoffans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association les amis de l’école de Roye organise sa kermesse de l’école le samedi 13 juin à partir de 12h à la salle des fêtes de Lyoffans.

Pour le midi vous pouvez vous restaurer sur place (ou à emporter) UNIQUEMENT sur réservation.

Nous vous proposons un plateau repas au prix de 10 € composé de

Salades (tomate mozzarella + salade de riz) 1 tranche de pâté en croûte de volaille 3 tranches de mortadelle Fromage (comté et brie) Pain + couverts .

Des sandwichs au prix de 5 €

(Sandwich jambon beurre ou poulet curry mayonnaise)

Pour les enfants une box lunch au prix de 6 €

(Sandwich jambon beurre OU poulet mayonnaise avec chips boisson compote et une surprise)

Un bon de commande peut vous être transmis sur demande.

Vous pourrez ensuite le déposer avec son règlement à ROYE dans la boîte au lettre de l’école au 41 rue d’Héricourt ou à LYOFFANS au 10 rue des moulins, avant le vendredi 29 mai.

Dans l’après-midi des jeux seront proposés aux enfants (0.50 cts le ticket) pour gagner des jetons et par la suite choisir un ou plusieurs lots qui seront proposé sur place.

Une tombola est aussi organisée de mi-mai jusqu’au 13 juin inclus, le tirage au sort aura lieu dans l’après-midi (si vous ne pouvez pas être présent, vous recevrez un sms pour être informé que vous êtes l’heureux gagnant d’un ou plusieurs lots.

Le ticket sera vendu au prix de 1 €.

Vous serez informez courant mai, des lieux, jours et horaires de la vente des tickets (qui seront aussi vendu le 13 juin à la kermesse)

Plus de 15 lots sont en jeu ! (Ils vous seront dévoilés prochainement) .

Lyoffans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cindytourdot70@gmail.com

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English : Kermesse de l’école de Lyoffans

L’événement Kermesse de l’école de Lyoffans Lyoffans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE