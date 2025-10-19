Kermesse de l’école Galgan
Kermesse de l’école Galgan vendredi 5 juin 2026.
Kermesse de l’école
Galgan Aveyron
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Kermesse de l’école, à la salle des fêtes. (APE Galgan)
Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
School fair at the Salle des Fêtes. (APE Galgan)
German :
Kermesse der Schule, in der Festhalle. (EV Galgan)
Italiano :
Fiera scolastica nella Salle des Fêtes. (APE Galgan)
Espanol :
Feria escolar en la Salle des Fêtes. (APE Galgan)
L’événement Kermesse de l’école Galgan a été mis à jour le 2025-10-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)