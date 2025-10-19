Kermesse de l’école

Galgan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Kermesse de l’école, à la salle des fêtes. (APE Galgan)

.

Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

School fair at the Salle des Fêtes. (APE Galgan)

German :

Kermesse der Schule, in der Festhalle. (EV Galgan)

Italiano :

Fiera scolastica nella Salle des Fêtes. (APE Galgan)

Espanol :

Feria escolar en la Salle des Fêtes. (APE Galgan)

L’événement Kermesse de l’école Galgan a été mis à jour le 2025-10-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)