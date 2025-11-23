Théâtre avec les Mouchoirs

Galgan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Théâtre avec les mouchoirs , à la salle des fêtes à 20 h 30. Un amour de jeunesse, d’après une pièce d’Ivan CALBERAC. 10 euros. Tout public. (APE de Galgan)

.

Galgan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Theater with les mouchoirs , at the salle des fêtes at 8:30 p.m. Un amour de jeunesse, based on a play by Ivan CALBERAC. 10 euros. All audiences. (APE de Galgan)

German :

Theater mit les mouchoirs (Die Taschentücher), im Festsaal um 20:30 Uhr. Un amour de jeunesse, nach einem Stück von Ivan CALBERAC. 10 Euro. Für alle Altersgruppen. (EV von Galgan)

Italiano :

Teatro con les mouchoirs , alla Salle des Fêtes alle 20.30. Un amour de jeunesse, tratto da una pièce di Ivan CALBERAC. 10 euro. Per tutti i pubblici. (APE de Galgan)

Espanol :

Teatro con les mouchoirs , en la Salle des Fêtes a las 20.30 h. Un amour de jeunesse, basado en una obra de Ivan CALBERAC. 10 euros. Todos los públicos. (APE de Galgan)

L’événement Théâtre avec les Mouchoirs Galgan a été mis à jour le 2025-11-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)