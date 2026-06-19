Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane
Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane vendredi 19 juin 2026.
Maillane
Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 le vendredi de 18h30 à 21h. Le samedi de 18h30 à 21h30. Complex sportif Jacques Demarles Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Kermesse de l’école Frédéric Mistral
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Kermesse annuelle de l’école Publique Frédéric Mistral.
Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Thème sur les métiers.
Au programme
Vendredi 19 juin
18 h 30 Chants des enfants et remise des prix des CM2
19h30 21 h 00 Stand de jeux (Payant)
Animation DJ , buvette et restauration sur place Hot-dog , Frites, pizza.
Samedi 20 juin
18h30 spectacle des enfants en plaine air
18 h 30 21 h Stand jeux (payant)
Château gonflable, pêche aux canards, tir à la carabine, maquillage…
à partir de 20 h Buvette , Menu sur place 5 € enfants , 20 € adultes
Animations DJ sur les deux jours. .
Complex sportif Jacques Demarles Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jessie.apael@gmail.com
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English :
Frédéric Mistral school fair
L’événement Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Maillane (Bouches-du-Rhône)
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