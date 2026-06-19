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Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane

Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Complex sportif Jacques Demarles

Ville : 13910 Maillane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Maillane

Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 le vendredi de 18h30 à 21h. Le samedi de 18h30 à 21h30. Complex sportif Jacques Demarles Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-19

Kermesse de l’école Frédéric Mistral
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Kermesse annuelle de l’école Publique Frédéric Mistral.
Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Thème sur les métiers.
Au programme

Vendredi 19 juin
18 h 30 Chants des enfants et remise des prix des CM2

19h30 21 h 00 Stand de jeux (Payant)
Animation DJ , buvette et restauration sur place Hot-dog , Frites, pizza.

Samedi 20 juin

18h30 spectacle des enfants en plaine air

18 h 30 21 h Stand jeux (payant)
Château gonflable, pêche aux canards, tir à la carabine, maquillage…

à partir de 20 h Buvette , Menu sur place 5 € enfants , 20 € adultes

Animations DJ sur les deux jours.   .

Complex sportif Jacques Demarles Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   jessie.apael@gmail.com

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English :

Frédéric Mistral school fair

L’événement Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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