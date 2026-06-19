Maillane

Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 le vendredi de 18h30 à 21h. Le samedi de 18h30 à 21h30. Complex sportif Jacques Demarles Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Kermesse de l’école Frédéric Mistral

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Kermesse annuelle de l’école Publique Frédéric Mistral.

Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Thème sur les métiers.

Au programme



Vendredi 19 juin

18 h 30 Chants des enfants et remise des prix des CM2



19h30 21 h 00 Stand de jeux (Payant)

Animation DJ , buvette et restauration sur place Hot-dog , Frites, pizza.



Samedi 20 juin



18h30 spectacle des enfants en plaine air



18 h 30 21 h Stand jeux (payant)

Château gonflable, pêche aux canards, tir à la carabine, maquillage…



à partir de 20 h Buvette , Menu sur place 5 € enfants , 20 € adultes



Animations DJ sur les deux jours. .

Complex sportif Jacques Demarles Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jessie.apael@gmail.com

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English :

Frédéric Mistral school fair

L’événement Kermesse de l’école publique Frédéric Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence