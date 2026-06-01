Kermesse des écoles Stade Municipal d’Aureille Aureille
Kermesse des écoles Stade Municipal d’Aureille Aureille vendredi 26 juin 2026.
Aureille
Kermesse des écoles
Vendredi 26 juin 2026 à partir de 16h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Passez un moment convivial en famille à la Kermesse des écoles à Aureille !Familles
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille
Parents, enfants, amis… Célébrons ensemble cette belle fin d’année scolaire dans la joie et la bonne humeur !
Au programme
16h30 Jeux, goûter et animations
18h30 Remise des prix
19h30 Spectacle des enfants
20h00 Grillades, buvette et soirée festive
21h Diffusion du match de l’Équipe de France
Une soirée festive et conviviale vous attend !
Venez nombreux ! .
Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17
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English :
Come and enjoy a fun family day out at the Aureille School Fair!
L’événement Kermesse des écoles Aureille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- Cueillette et distillation de Lavandin Aureille 21 juin 2026