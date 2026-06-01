Kermesse des écoles Stade Municipal d’Aureille Aureille

Aureille

Kermesse des écoles

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Passez un moment convivial en famille à la Kermesse des écoles à Aureille !Familles

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille



Parents, enfants, amis… Célébrons ensemble cette belle fin d’année scolaire dans la joie et la bonne humeur !



Au programme

16h30 Jeux, goûter et animations

18h30 Remise des prix

19h30 Spectacle des enfants

20h00 Grillades, buvette et soirée festive

21h Diffusion du match de l’Équipe de France



Une soirée festive et conviviale vous attend !

Venez nombreux ! .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a fun family day out at the Aureille School Fair!

L’événement Kermesse des écoles Aureille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles