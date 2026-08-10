Kermesse du Camping Port-Blanc Camping du Port-Blanc Dinard
vendredi 14 août 2026 · Camping du Port-Blanc · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Kermesse du Camping Port-Blanc
Camping du Port-Blanc Camping du Port Blanc Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous vendredi 14 août de 15h à 17h au Camping Port Blanc Dinard pour un après-midi 100 % fun !
Au programme
-Courses en sac
– Chamboule-tout
-Jeux en tout genre
– Cornhole
– Lancer de fanions… et plein d’autres défis !
– Animations gratuites pour petits et grands !
Sur place barbe à papa, bonbons & bubble tea pour les plus gourmands !
Venez partager un moment de bonne humeur en famille ou entre amis… on vous attend nombreux ! .
Camping du Port-Blanc Camping du Port Blanc Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 10 74
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English :
L’événement Kermesse du Camping Port-Blanc Dinard a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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