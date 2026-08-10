Kermesse du Camping Port-Blanc Camping du Port-Blanc Dinard

Informations pratiques

Dinard

Kermesse du Camping Port-Blanc

Camping du Port-Blanc Camping du Port Blanc Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous vendredi 14 août de 15h à 17h au Camping Port Blanc Dinard pour un après-midi 100 % fun !

Au programme

-Courses en sac

– Chamboule-tout

-Jeux en tout genre

– Cornhole

– Lancer de fanions… et plein d’autres défis !

– Animations gratuites pour petits et grands !

Sur place barbe à papa, bonbons & bubble tea pour les plus gourmands !

Venez partager un moment de bonne humeur en famille ou entre amis… on vous attend nombreux ! .

Camping du Port-Blanc Camping du Port Blanc Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 10 74

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English :

L’événement Kermesse du Camping Port-Blanc Dinard a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme