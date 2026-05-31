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Kermesse et fête de la musique, Clézentaine, Clézentaine

Kermesse et fête de la musique, Clézentaine, Clézentaine

Kermesse et fête de la musique, Clézentaine, Clézentaine samedi 20 juin 2026.

Lieu : Clézentaine

Adresse : Clézentaine

Ville : 88700 Clézentaine

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Kermesse et fête de la musique Samedi 20 juin, 16h00 Clézentaine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Nombreuses animations de 16h à 19h.
Barbecue à partir de 19h.
Fête de la musique à 20h30 avec le groupe les petits quart d’heures !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Clézentaine.

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Kermesse et fête de la musique le 20 juin à Clézentaine !

Association Sports et Loisirs

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