Kermesse et fête de la musique, Clézentaine, Clézentaine
Kermesse et fête de la musique, Clézentaine, Clézentaine samedi 20 juin 2026.
Kermesse et fête de la musique Samedi 20 juin, 16h00 Clézentaine Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Nombreuses animations de 16h à 19h.
Barbecue à partir de 19h.
Fête de la musique à 20h30 avec le groupe les petits quart d’heures !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Clézentaine.
Clézentaine Clézentaine Clézentaine 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0673945095 »}]
Kermesse et fête de la musique le 20 juin à Clézentaine !
Association Sports et Loisirs
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