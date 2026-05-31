Marché nocturne à Clézentaine, Clézentaine, Clézentaine

Marché nocturne à Clézentaine Samedi 4 juillet, 17h00 Clézentaine Vosges

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Célébrez ensemble les 20 ans de la Communauté de Communes avec la 11ème édition du marché nocturne ! En partenariat avec la commune de Clézentaine, la Région de Rambervillers organise ce marché nocturne le samedi 4 juillet, dès 19h !

Accès libre, restauration sur place. Nombreux exposants, concerts et guinguette. Incroyable spectacle de mapping dans la soirée.

Clézentaine Clézentaine Clézentaine 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329294206 »}]

11ème édition du marché nocturne de la Région de Rambervillers le samedi 4 juillet à Clézentaine ! marché nocturne

Région de Rambervillers