La petite histoire du nom de nos communes Clézentaine vendredi 28 août 2026.

Clézentaine

La petite histoire du nom de nos communes

104 rue de la Grand’fontaine Clézentaine Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ensemble, remontons le temps et pour une découverte linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France, entre langues gauloises, latines et françaises.Tout public

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104 rue de la Grand’fontaine Clézentaine 88700 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

Let’s go back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, spanning the Gallic, Latin, and French languages.

L’événement La petite histoire du nom de nos communes Clézentaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE LA REGION DE RAMBERVILLERS