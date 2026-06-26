La petite histoire du nom de nos communes Clézentaine
La petite histoire du nom de nos communes Clézentaine vendredi 28 août 2026.
Clézentaine
La petite histoire du nom de nos communes
104 rue de la Grand’fontaine Clézentaine Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ensemble, remontons le temps et pour une découverte linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France, entre langues gauloises, latines et françaises.Tout public
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104 rue de la Grand’fontaine Clézentaine 88700 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
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English :
Let’s go back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, spanning the Gallic, Latin, and French languages.
L’événement La petite histoire du nom de nos communes Clézentaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE LA REGION DE RAMBERVILLERS