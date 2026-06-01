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La petite histoire du nom de nos communes, Clézentaine, Clézentaine

La petite histoire du nom de nos communes, Clézentaine, Clézentaine

La petite histoire du nom de nos communes, Clézentaine, Clézentaine vendredi 28 août 2026.

Lieu : Clézentaine

Adresse : Clézentaine

Ville : 88700 Clézentaine

Département : Vosges

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : Gratuit

La petite histoire du nom de nos communes Vendredi 28 août, 20h00 Clézentaine Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du village de Clézentaine ! Rendez-vous le vendredi 28 août à 20h00 à la salle polyvalente, 104 Rue de la Grand’fontaine à Clézentaine.

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Découvrez l’histoire du village de Clézentaine !

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