La petite histoire du nom de nos communes, Clézentaine, Clézentaine
La petite histoire du nom de nos communes, Clézentaine, Clézentaine vendredi 28 août 2026.
La petite histoire du nom de nos communes Vendredi 28 août, 20h00 Clézentaine Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du village de Clézentaine ! Rendez-vous le vendredi 28 août à 20h00 à la salle polyvalente, 104 Rue de la Grand’fontaine à Clézentaine.
Clézentaine Clézentaine Clézentaine 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]
Découvrez l’histoire du village de Clézentaine !
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