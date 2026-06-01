Issac

Kermesse et marché gourmand

derrière salle des sports Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Kermesse à 16h, salle des sports suivie d’un marché gourmand.

Tél: 06 64 24 61 17. APE Issac-Villamblard .

derrière salle des sports Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71 lamassinie@gmail.com

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English : Kermesse et marché gourmand

L’événement Kermesse et marché gourmand Issac a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord