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Kermesse et marché gourmand Issac

Kermesse et marché gourmand Issac

Kermesse et marché gourmand Issac samedi 27 juin 2026.

Adresse : derrière salle des sports

Ville : 24400 Issac

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Issac

Kermesse et marché gourmand

derrière salle des sports Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Kermesse à 16h, salle des sports suivie d’un marché gourmand.
Tél: 06 64 24 61 17. APE Issac-Villamblard   .

derrière salle des sports Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

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English : Kermesse et marché gourmand

L’événement Kermesse et marché gourmand Issac a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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