Kermesse paroissiale Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Kermesse paroissiale

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous le dimanche 27 juillet 2025 sur le parvis de l’église Sainte-Madeleine pour une kermesse conviviale stands de jeux, tombola, bric-à-brac, buvette, grillades, crêpes et plus encore ! Ambiance festive garantie de 10h à 19h.

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Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 27 78

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English :

Join us on Sunday, July 27, 2025 on the square in front of Sainte-Madeleine church for a fun-filled fair: games stalls, tombola, bric-a-brac, refreshments, grills, crêpes and more! Festive atmosphere guaranteed from 10am to 7pm.

L’événement Kermesse paroissiale Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage