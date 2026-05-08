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Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne

Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne

Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne samedi 1 août 2026.

Lieu : rue Bernard de Coral

Adresse : Ecole St François Xavier

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Urrugne

Kermesse paroissiale

rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Repas proposé le soir avec plats traditionnels à déguster sur place ou à emporter . Nombreux jeux pour enfants. Loterie.   .

rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 70 29 

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English : Kermesse paroissiale

L’événement Kermesse paroissiale Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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