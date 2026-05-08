Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne
Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne samedi 1 août 2026.
Urrugne
Kermesse paroissiale
rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Repas proposé le soir avec plats traditionnels à déguster sur place ou à emporter . Nombreux jeux pour enfants. Loterie. .
rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 70 29
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English : Kermesse paroissiale
L’événement Kermesse paroissiale Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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