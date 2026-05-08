Kermesse paroissiale rue Bernard de Coral Urrugne

Urrugne

Kermesse paroissiale

rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Repas proposé le soir avec plats traditionnels à déguster sur place ou à emporter . Nombreux jeux pour enfants. Loterie. .

rue Bernard de Coral Ecole St François Xavier Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 70 29

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English : Kermesse paroissiale

L’événement Kermesse paroissiale Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque