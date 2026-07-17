Kermesse Salle Polyvalente Espace Longare Réauville
dimanche 2 août 2026 · Salle Polyvalente Espace Longare · Réauville
Informations pratiques
Réauville
Kermesse
Salle Polyvalente Espace Longare Le Pechier Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 16:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Kermesse du village avec vide-grenier, omelette aux truffes et concours de pétanque.
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Salle Polyvalente Espace Longare Le Pechier Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 23 32 61 derzas26230@gmail.com
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English :
Village festival featuring a yard sale, truffle omelets, and a pétanque tournament.
L’événement Kermesse Réauville a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes