Kermesse Salle Polyvalente Espace Longare Réauville

Informations pratiques

Réauville

Kermesse

Salle Polyvalente Espace Longare Le Pechier Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 16:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Kermesse du village avec vide-grenier, omelette aux truffes et concours de pétanque.

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Salle Polyvalente Espace Longare Le Pechier Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 23 32 61 derzas26230@gmail.com

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English :

Village festival featuring a yard sale, truffle omelets, and a pétanque tournament.

L’événement Kermesse Réauville a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes