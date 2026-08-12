Informations pratiques

Matignon

Kermithon

Caserne des pompiers Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’amicale des Sapeurs Pompiers de la Côte d’Emeraude organise son événement sportif Le Kermithon.

Au choix 2 parcours trail

– 10km, départ 14h

– 22km, départ 13h45

Ainsi qu’une randonnée pédestre de 10km, départ 14h.

Comme pour chaque édition l’association soutient une association. Cette année ça sera ODP, oeuvres de pupilles des Sapeurs pompiers

Top départ donné au centre d’incendie et de secours de la côte d’émeraude, lieu dit Le Houët à Matignon. .

Caserne des pompiers Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Kermithon Matignon a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme