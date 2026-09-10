Kervignacoises en costumes d’autrefois, JEP 2026 complexe sportif – salle n°2, Kervignac
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 complexe sportif - salle n°2 · Kervignac
Informations pratiques
Kervignacoises en costumes d’autrefois 19 et 20 septembre JEP 2026 complexe sportif – salle n°2 Morbihan
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de costumes de femmes du pays de Lorient, de photos de cérémonies diverses et portraits
JEP 2026 complexe sportif – salle n°2 Allée des Sports 56700 Kervignac Kervignac 56700 Morbihan Bretagne 0297657706 https://www.kervignac.bzh/ salle dédiée aux activités danses et gym parkings
Exposition de costumes de femmes du pays de Lorient, de photos de cérémonies diverses et portraits
mairie de Kervignac