KESBARA, Villa Dutoit, Genève

KESBARA Samedi 13 juin, 20h00 Villa Dutoit

Entrée libre (chapeau à la sortie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Dida Guigan, voix et riq

Romain Luder, guitare et voix

Le duo Kesbara naît alors que Dida Guigan et Romain Luder prennent conscience de l’ampleur du désastre ré-amorcé à Gaza et au Moyen-Orient en automne 2023. L’urgence créatrice tient alors d’un appel et d’un rappel du vivant envers et contre tout, ainsi que d’un besoin de rendre hommage à chaque personne partie trop vite, trop tôt. La musique de Kesbara est intime, prenante pour l’âme, avec toujours un élan vers le beau.

Certains morceaux empruntent au répertoire classique et populaire de la région du Cham, d’autres sont composés dans la foulée des événements de la vie. L’arabe côtoie parfois le français, tissant des ponts entre nos cultures fragmentées.

Il existe un remède face à l’aridité et l’inertie de notre monde : la coriandre ! ou «Kesbara» en arabe.

Concert : samedi 13 juin 2026 à 20h

Entrée libre – chapeau à la sortie

Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/

Evènement proposé par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le dimanche 13 juin 2026 à 20h. Entrée libre, chapeau à la sortie

DR