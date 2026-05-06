KESBARA, Villa Dutoit, Genève
KESBARA, Villa Dutoit, Genève samedi 13 juin 2026.
KESBARA Samedi 13 juin, 20h00 Villa Dutoit
Entrée libre (chapeau à la sortie)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Dida Guigan, voix et riq
Romain Luder, guitare et voix
Le duo Kesbara naît alors que Dida Guigan et Romain Luder prennent conscience de l’ampleur du désastre ré-amorcé à Gaza et au Moyen-Orient en automne 2023. L’urgence créatrice tient alors d’un appel et d’un rappel du vivant envers et contre tout, ainsi que d’un besoin de rendre hommage à chaque personne partie trop vite, trop tôt. La musique de Kesbara est intime, prenante pour l’âme, avec toujours un élan vers le beau.
Certains morceaux empruntent au répertoire classique et populaire de la région du Cham, d’autres sont composés dans la foulée des événements de la vie. L’arabe côtoie parfois le français, tissant des ponts entre nos cultures fragmentées.
Il existe un remède face à l’aridité et l’inertie de notre monde : la coriandre ! ou «Kesbara» en arabe.
Concert : samedi 13 juin 2026 à 20h
Entrée libre – chapeau à la sortie
Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/
Evènement proposé par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le dimanche 13 juin 2026 à 20h. Entrée libre, chapeau à la sortie
DR
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 6 mai 2026
- Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève 6 mai 2026
- Fête de la Danse, Maison des arts du Grütli, Genève 6 mai 2026
- Seniors, conférences informatiques | Protéger sa vie numérique au quotidien, Cité Seniors, Genève 6 mai 2026
- L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève 6 mai 2026