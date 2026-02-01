Kino Clamecy Cinéma Casino Clamecy
Kino Clamecy Cinéma Casino Clamecy samedi 21 février 2026.
Kino Clamecy
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21 20:00:00
Date(s) :
2026-02-21
L’association Kino Moutarde présente KINO Projection des films réalisés durant le 1er Kino Clamecy en août 2025 (et d’autres surprises) Projection gratuite .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kino Clamecy
L’événement Kino Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Clamecy Haut Nivernais