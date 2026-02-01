Kino Clamecy Cinéma Casino Clamecy

Kino Clamecy

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

2026-02-21

L’association Kino Moutarde présente KINO Projection des films réalisés durant le 1er Kino Clamecy en août 2025 (et d’autres surprises) Projection gratuite .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr

English : Kino Clamecy

L’événement Kino Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Clamecy Haut Nivernais