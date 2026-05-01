Kino DZ 2026 Cinéma Le Club Douarnenez
Kino DZ 2026 Cinéma Le Club Douarnenez vendredi 15 mai 2026.
Douarnenez
Kino DZ 2026
Cinéma Le Club 39 Rue Berthelot Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Chaque année, c’est le Kino Dz à Douarnenez. Réalisez un film de 3 minutes maximum en 48h. C’est l’occasion pour vous de faire votre cinéma ! Sur Inscription .
Cinéma Le Club 39 Rue Berthelot Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 41 94
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English : Kino DZ 2026
L’événement Kino DZ 2026 Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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