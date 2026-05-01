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Kino DZ 2026 Cinéma Le Club Douarnenez

Kino DZ 2026 Cinéma Le Club Douarnenez vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Club

Adresse : 39 Rue Berthelot

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Douarnenez

Kino DZ 2026

Cinéma Le Club 39 Rue Berthelot Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-15

Chaque année, c’est le Kino Dz à Douarnenez. Réalisez un film de 3 minutes maximum en 48h. C’est l’occasion pour vous de faire votre cinéma ! Sur Inscription   .

Cinéma Le Club 39 Rue Berthelot Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 41 94 

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English : Kino DZ 2026

L’événement Kino DZ 2026 Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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