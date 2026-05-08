Concert de DC ORIGIN VandB Douarnenez
Concert de DC ORIGIN VandB Douarnenez vendredi 15 mai 2026.
Douarnenez
Concert de DC ORIGIN
VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
9 ans déjà !!!!! Autant vous dire que l’année prochaine on vous prépare une Énorme teuf!!! En attendant nous fêterons dignement nos 9 printemps en invitant D.C ORIGIN
En provenance de Bretagne, D.C.O puise son inspiration dans deux styles musicaux bien différents
Celui d’Anthony Masselin (Soldat Louis) et de Topher Loudon.
Entre la musique celtique et le rock/Folk Belfastois, l’alchimie opère.
Avec ses compositions originales mais aussi quelques reprises incontournables, D.C.O vous fera voyager et danser dans cet univers Folk Irish unique.
Depuis juin 2020, ce solide DUO morbihannais compte à son actif quelque 300 concerts.
Concert en 2 sets dès 20h30 !
Parce-que nous sommes sympas, nous organiserons également une tombola qui vous permettra de gagner de jolis cadeaux ! Un food truck sera de la partie pour vous régaler .
VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42
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English : Concert de DC ORIGIN
L’événement Concert de DC ORIGIN Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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