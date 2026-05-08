Rencontre avec Sika Fakambi, traductrice présente à l’Angle rouge Librairie de l’Angle rouge Douarnenez

Douarnenez

Rencontre avec Sika Fakambi, traductrice présente à l’Angle rouge

Librairie de l’Angle rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Née au Bénin, dans un environnement familial et culturel marqué par une diversité linguistique que l’on retrouve dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, Sika Fakambi a vécu à Ouidah, Cotonou, Paris, Dublin, Sydney, Toronto, Montréal, et réside maintenant à Nantes.

Traductrice littéraire depuis plusieurs années, elle s’est très tôt engagée dans la recherche d’auteurs du monde dit anglophone, afin de proposer aux éditeurs la traduction de leurs livres en français. Elle a commencé en explorant la littérature australienne, canadienne aussi, et s’est aussi intéressée aux auteurs de cette Afrique dite anglophone, à des poètes d’Amérique du Nord et de la Caraïbe.

Parmi ses nombreuses traductions, le magnifique livre de Zora Neale Hurston, Mais leurs yeux dardaient sur Dieu, grand coup de cœur de Leïla, mais aussi l’enquête magnétique de Nii Ayikwei Parkes, Notre quelque part, les poésies de bell hooks (Élégies des Appalaches) et de Warsan Shire (Où j’apprends à ma mère à donner naissance); et d’autres grands et beaux textes, disponibles à l’Angle rouge. .

Librairie de l’Angle rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

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English : Rencontre avec Sika Fakambi, traductrice présente à l’Angle rouge

L’événement Rencontre avec Sika Fakambi, traductrice présente à l’Angle rouge Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ