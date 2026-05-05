Kino : Panic Attack, Sémaphore – Espace Beaulieu, Nantes

Kino : Panic Attack Samedi 6 février 2027, 20h30 Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique

29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T21:40:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T21:40:00+01:00

One man show

« Alors que tout allait bien dans sa vie… elle est arrivée.

La première.

Celle dont on se souvient toujours : L’attaque de panique.

Kino va être diagnostiqué d’une anxiété généralisée avec option agoraphobie.

Le meilleur diagnostic possible quand on joue tous les soirs devant des centaines de personnes, dans une salle, fermée, sans fenêtres. Parfait. Bming.

Aujourd’hui, tout va mieux.

Il a enfin assez de recul pour raconter ce bordel sur scène : comment la santé mentale lui est tombée dessus sans prévenir, comment il a géré, foiré, survécu et surtout… comment il a décidé d’en faire un spectacle.

PANIC ATTACK, c’est drôle, honnête et décomplexé.

Un spectacle sur deux années d’enfer… racontées par quelqu’un qui peut enfin en rire. »

Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.semaphore-nantes.fr/programmation »}]

One man show