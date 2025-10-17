Kino Session #76 – Projection de court-métrages Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Kino Session #76 – Projection de court-métrages Mardi 3 février 2026, 18h30 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Kino Session, édition 76 !

Venez visionner les courts-métrages de nos réalisateur.ices et leurs équipes!

Rendez-vous : Mardi 3 février 2026

⏰Ouverture des portes 18h30 – Début de la projection 19h30

Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc (39 Cr de Luze, 33300 Bordeaux)

Entrées à prix libre !

Places limitées :Inscrivez-vous dès à présent sur notre page Hello Asso. (Lien ci-dessous)

Au programme :

Projection de 20 courts métrages

Animations scéniques

Discussions et vote du public

Buvette et réseautage

Mais quel est le concept de Kino Session ?

Plusieurs équipes de tournage se sont lancées dans la conception de courts-métrages, avec comme base un thème et une contrainte. Après 2 mois pour écrire, tourner et monter leurs films, ils sont enfin prêts.

Venez les découvrir avec nous !

️Thème : XXXXXXX (à venir)

Contrainte : XXXXXXX (à venir)

⏱️Chaque court-métrage dure maximum 5 minutes.

Et pour faire des films ?

Tu es au bon endroit ! Avec Kino Session, lance-toi dans la création de courts métrages. Que tu sois comédien(ne), réalisateur(rice), ingé son, monteur(se), cadreur(se), maquilleur(se), électro, machino… pro ou complètement amateur(e), commence à tourner maintenant !

Chaque projection est suivie d’un « dating »: une soirée de rencontres pour former les futures équipes de tournages. On t’invite donc à venir découvrir l’univers de Kino à la projection et surtout de guetter le prochain dating en parcourant notre agenda ou nos reseaux !

