Kinoko 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Kinoko

Du mercredi 9 au samedi 12 décembre 2026 à partir de 10h, à partir de 11h et à partir de 16h.

3 séances.

Du lundi 14 au mercredi 16 décembre 2026 de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 16h à 17h.

3 séances. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-14

Théâtre d’Objets Pop-UP pour les tout-petits. Spectacle, visuel, musical et familial pour les enfants dès 4 mois, jusqu’à 6 ans.Enfants

Kinoko veut dire champignon en japonais et aussi enfant de l’arbre . Ce petit personnage né de la poche de la musicienne marionnettiste, accoste au rivage d’un livre dont les pages tournent le temps. Il y découvre la beauté, l’étrangeté et surtout l’amitié !





Théâtre d’objets pop-up pour les tout-petits. Spectacle, visuel, musical et familial pour les enfants dès 4 mois, jusqu’à 6 ans.

Durée 30 min, petit temps de manipulation des matières du spectacle après la représentation. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Pop-UP Theatre of Objects for toddlers. A visual, musical and family show for children from 4 months to 6 years.

L’événement Kinoko Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille