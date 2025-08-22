Kinoko 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
mercredi 9 décembre 2026 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Kinoko
Du mercredi 9 au samedi 12 décembre 2026 à partir de 10h, à partir de 11h et à partir de 16h.
3 séances.
Du lundi 14 au mercredi 16 décembre 2026 de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 16h à 17h.
3 séances. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-09
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-09 2026-12-14
Théâtre d’Objets Pop-UP pour les tout-petits. Spectacle, visuel, musical et familial pour les enfants dès 4 mois, jusqu’à 6 ans.Enfants
Kinoko veut dire champignon en japonais et aussi enfant de l’arbre . Ce petit personnage né de la poche de la musicienne marionnettiste, accoste au rivage d’un livre dont les pages tournent le temps. Il y découvre la beauté, l’étrangeté et surtout l’amitié !
Théâtre d’objets pop-up pour les tout-petits. Spectacle, visuel, musical et familial pour les enfants dès 4 mois, jusqu’à 6 ans.
Durée 30 min, petit temps de manipulation des matières du spectacle après la représentation. .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Pop-UP Theatre of Objects for toddlers. A visual, musical and family show for children from 4 months to 6 years.
L’événement Kinoko Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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