Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 18h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix

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VENDREDI 24 AVRIL — de 18h00 à 18h45

Peut-on concilier numérique et écologie ? — Cliquer sans

polluer : échange ouvert

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h15

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h45 à 18h45

Concert fanfare Rolland Merguez —

Concert fanfare Rolland Merguez

MAI

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DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 18h30

Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des

Dimanches Électroniques

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 16h30

Mémoire en musique — Co-plateau musical – 25 ans de la

loi Taubira

• DIMANCHE

24 MAI — de 16h00 à 18h30

Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des

Dimanches Électroniques

•

SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 17h00

We Need A Leader – Musique Live — Musique Live – Groupe

de reprise pop rock

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h30

Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et

les adultes

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h15

Concert _ “Les clartés mourantes” — Concert du jeune

ensemble vocal Amicantus

•

SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00

DJ SET 100ºC SOUNDSYSTEM — Évènement de musiques

électroniques

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

SAMEDI 20 JUIN — de 17h30 à 19h00

La Confizerie — Concert la Confizerie

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 11h30 à 12h30

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 17h30 à 18h30

Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5

musiciens passionnés

•

SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en

scène.

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 17h30

Venez écouter des contes — 4 conteuses vous racontent des histoires

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 14h30 à 16h00

Les mots en fêtes : contes, poésies, slam, théâtre —

conte, poésie, slam, théâtre, musique tout public

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène Ouverte

Rap/Hiphop

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 17h39 à 19h00

La Confizerie — Fanfare

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —

Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

OCTOBRE

• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 17h15 à 18h45

Fanfare

Birdy Nasty — Fanfare birdy Nasty

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry 75011 PARIS

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