Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS
Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 18h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix
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VENDREDI 24 AVRIL — de 18h00 à 18h45
Peut-on concilier numérique et écologie ? — Cliquer sans
polluer : échange ouvert
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h15
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
• DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h45 à 18h45
Concert fanfare Rolland Merguez —
Concert fanfare Rolland Merguez
MAI
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DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des
Dimanches Électroniques
•
DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 16h30
Mémoire en musique — Co-plateau musical – 25 ans de la
loi Taubira
• DIMANCHE
24 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des
Dimanches Électroniques
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SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 17h00
We Need A Leader – Musique Live — Musique Live – Groupe
de reprise pop rock
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h30
Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et
les adultes
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DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h15
Concert _ “Les clartés mourantes” — Concert du jeune
ensemble vocal Amicantus
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SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00
DJ SET 100ºC SOUNDSYSTEM — Évènement de musiques
électroniques
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DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
SAMEDI 20 JUIN — de 17h30 à 19h00
La Confizerie — Concert la Confizerie
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DIMANCHE 21 JUIN — de 11h30 à 12h30
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
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DIMANCHE 21 JUIN — de 17h30 à 18h30
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés
•
SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en
scène.
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DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 17h30
Venez écouter des contes — 4 conteuses vous racontent des histoires
JUILLET
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SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 14h30 à 16h00
Les mots en fêtes : contes, poésies, slam, théâtre —
conte, poésie, slam, théâtre, musique tout public
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène Ouverte
Rap/Hiphop
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 17h39 à 19h00
La Confizerie — Fanfare
•
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —
Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
OCTOBRE
• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 17h15 à 18h45
Fanfare
Birdy Nasty — Fanfare birdy Nasty
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry 75011 PARIS
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