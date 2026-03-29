Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS

Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS

Kiosque en Fête au square Dominique Bernard (ex Jules Ferry) Square Dominique Bernard PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 18h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix


VENDREDI 24 AVRIL — de 18h00 à 18h45
Peut-on concilier numérique et écologie ? — Cliquer sans
polluer : échange ouvert


SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h15
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h45 à 18h45
Concert fanfare Rolland Merguez —
Concert fanfare Rolland Merguez

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des
Dimanches Électroniques


DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 16h30
Mémoire en musique — Co-plateau musical – 25 ans de la
loi Taubira

• DIMANCHE
24 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par l’Amicale des
Dimanches Électroniques


SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 17h00
We Need A Leader – Musique Live — Musique Live – Groupe
de reprise pop rock

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h30
Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et
les adultes


DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h15
Concert _ “Les clartés mourantes” — Concert du jeune
ensemble vocal Amicantus


SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00
DJ SET 100ºC SOUNDSYSTEM — Évènement de musiques
électroniques


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


SAMEDI 20 JUIN — de 17h30 à 19h00
La Confizerie — Concert la Confizerie


DIMANCHE 21 JUIN — de 11h30 à 12h30
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel


DIMANCHE 21 JUIN — de 17h30 à 18h30
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés


SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en
scène.


DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 17h30
Venez écouter des contes — 4 conteuses vous racontent des histoires

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue


DIMANCHE 5 JUILLET — de 14h30 à 16h00
Les mots en fêtes : contes, poésies, slam, théâtre —
conte, poésie, slam, théâtre, musique tout public

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène Ouverte
Rap/Hiphop


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 17h39 à 19h00
La Confizerie — Fanfare


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —

Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk

OCTOBRE

• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 17h15 à 18h45
Fanfare
Birdy Nasty — Fanfare birdy Nasty

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry  75011 PARIS
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