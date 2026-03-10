Kiosques en fête dans les squares et jardins parisiens

Les kiosques des jardins font partie du paysage parisien. Spectacles, musique, danse, théâtre, animations sportives, conférences, rencontres citoyennes… leur donnent vie.

Programme détaillé à paraître prochainement.

40

kiosques de jardins deviennent des lieux de convivialité et de création en tout

genre. Plus de

1 000 animations, tout public, en plein air et gratuites sont programmées

de mai à décembre, issues d’un appel à projets lancé par la Ville de Paris en début d’année, durant lequel les Parisiens ont été invités à proposer des animations. L’occasion d’organiser un événement, monter

un spectacle, offrir un concert, proposer des lectures etc.

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

