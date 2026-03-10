Kiosques en fête dans les squares et jardins parisiens
Kiosques en fête dans les squares et jardins parisiens samedi 18 avril 2026.
Les kiosques des jardins font partie du paysage parisien. Spectacles, musique, danse, théâtre, animations sportives, conférences, rencontres citoyennes… leur donnent vie.
Programme détaillé à paraître prochainement.
40
kiosques de jardins deviennent des lieux de convivialité et de création en tout
genre. Plus de
1 000 animations, tout public, en plein air et gratuites sont programmées
de mai à décembre, issues d’un appel à projets lancé par la Ville de Paris en début d’année, durant lequel les Parisiens ont été invités à proposer des animations. L’occasion d’organiser un événement, monter
un spectacle, offrir un concert, proposer des lectures etc.
Des centaines d’animations (concerts, bals, spectacles, animations sportives et citoyennes, lecture…) à découvrir gratuitement dans les kiosques des espaces verts parisiens. La saison 2026 démarre mi-avril !
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
