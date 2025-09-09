KLEZMER MIT TSIBELES Le Son de la Terre PARIS 05

samedi 3 janvier 2026.

Le sextet Klezmer mit Tsibeles («Klezmer aux petits oignons») réunit les instruments historiques de la musique Klezmer dans une configuration unique et originale. Le groupe pratique une musique brillante, inventive, dansante ou plus profonde, sans nostalgie mais toujours ancrée dans la tradition.

Clarinette / Diana Legutko

Clarinette & claquettes / Claire Brandy

Violon / Maëva Tur

Violoncelle & claquettes / Juliette Salles

Trombone / Pierre Mandel

Basse & saxophone / Alain Gourdeau

Klezmer Mit Tsibeles vous fera vibrer aux couleurs festives et sensibles des musiques juives de l’Europe de l’Est.

Le samedi 03 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05