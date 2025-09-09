KLEZMER MIT TSIBELES Le Son de la Terre PARIS 05
Le sextet Klezmer mit Tsibeles («Klezmer aux petits oignons») réunit les instruments historiques de la musique Klezmer dans une configuration unique et originale. Le groupe pratique une musique brillante, inventive, dansante ou plus profonde, sans nostalgie mais toujours ancrée dans la tradition.
Clarinette / Diana Legutko
Clarinette & claquettes / Claire Brandy
Violon / Maëva Tur
Violoncelle & claquettes / Juliette Salles
Trombone / Pierre Mandel
Basse & saxophone / Alain Gourdeau
Klezmer Mit Tsibeles vous fera vibrer aux couleurs festives et sensibles des musiques juives de l’Europe de l’Est.
Le samedi 03 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05