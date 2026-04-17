Kloé Lang en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc
Kloé Lang en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc vendredi 17 avril 2026.
Lanvéoc
Kloé Lang en concert
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Kloé Lang c’est une voix douce et percutante, quelque part entre Barbara et une sirène échappée d’un disque de Portishead.
Fragments d’histoires ou poèmes suspendus, sa musique cherche une consolation aux remous du monde et tisse une chanson électronique sensible aux textures.
Après un premier EP ce que la nuit (2024), Kloé revient en 2026 avec un nouvel opus interstices où les fragilités se muent en puissance et l’intime se déploie.
Possibilité de restauration sur place avant le concert .
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 82 86 59 09
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English : Kloé Lang en concert
L’événement Kloé Lang en concert Lanvéoc a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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