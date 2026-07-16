Knock, ou le triomphe de la médecine, Théâtre Rue de Belleville, Nantes

Informations pratiques

Knock, ou le triomphe de la médecine 6 – 21 octobre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique

De 12 à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Par la Compagnie Théâtre Populaire Nantais

« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ? »

Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie.

Pièce nommée aux Cyranos 2023 (Prix de la Fédération du Spectacle Indépendant) dans les catégories « Meilleur interprète masculin » et « Meilleure scénographie »

Mise en scène de Régis Flores

Durée : 1h50 / À partir de 12 ans

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/knock/ »}]

9 dates exceptionnelles au théâtre de la Rue de Belleville, pour une nouvelle rencontre entre cette pièce d’anthologie et le public !