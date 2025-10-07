Kochersperger/Phayphet Duo Le Son de la Terre PARIS 05

Kochersperger/Phayphet Duo Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 16 juillet 2026.

Alliant ainsi tradition et modernité, la douceur de la voix et la richesse harmonique et rythmique du duo se mêlent pour proposer une musique expressive et subtile. Une grande place est laissée à l’improvisation et à l’interaction pour créer un véritable dialogue entre les musiciens.

Matthieu Kochersperger – Guitare/Voix

Yann Phayphet – Contrebasse

Le Matthieu Kochersperger Duo s’inspire des grands crooners de l’histoire du Jazz, mais aussi des guitaristes d’aujourd’hui.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05