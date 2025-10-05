J.I.D – SALLE PLEYEL Paris

J.I.D Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Live Nation présenteL-R-20-7529/L-R-22-1699Achat limité à 6 billets par commande.Originaire d’Atlanta et signé sur le label de J. Cole, J.I.D s’impose comme l’une des voix les plus puissantes du rap actuel. Après ses succès mondiaux, dont Enemy avec Imagine Dragons, il revient avec son nouvel album God Does Like Ugly et une tournée explosive. Ne manquez pas l’occasion de le voir en live : un show intense et inoubliable !

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75