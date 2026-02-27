Korrika kültürala ciné-concert Patrice Dumora et Akelarre Cinéma Maule baïtha Mauléon-Licharre
Korrika kültürala ciné-concert Patrice Dumora et Akelarre Cinéma Maule baïtha Mauléon-Licharre vendredi 13 mars 2026.
Cinéma Maule baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-13
2026-03-13
Dans le cadre de la Korrika kültürala, vous êtes invités à Mauléon.
Pour débuter la soirée, vous pourrez assister au concert de Patrice Dumora suivi de la projection du film documentaire consacré au groupe Akelarre. .
