Korrika kültürala ciné-concert Patrice Dumora et Akelarre Cinéma Maule baïtha Mauléon-Licharre

Korrika kültürala ciné-concert Patrice Dumora et Akelarre

Cinéma Maule baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans le cadre de la Korrika kültürala, vous êtes invités à Mauléon.

Pour débuter la soirée, vous pourrez assister au concert de Patrice Dumora suivi de la projection du film documentaire consacré au groupe Akelarre. .

Cinéma Maule baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 21 76

English : Korrika kültürala ciné-concert Patrice Dumora et Akelarre

