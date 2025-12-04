Korrika

Sare Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Sare est une des étapes de la korrika 2026.

La korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 09

