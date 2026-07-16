Kósmos !, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Kósmos ! Jeudi 17 décembre, 19h30 La Cité Bleue

Dès CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T19:30:00+01:00 – 2026-12-17T20:45:00+01:00

Fin : 2026-12-17T19:30:00+01:00 – 2026-12-17T20:45:00+01:00

Avec Kósmos !, l’ensemble Canticum Novum célèbre ses trente ans par un voyage musical d’une rare intensité, aux sources mêmes des grandes traditions méditerranéennes et orientales. Entre le Tigre et l’Euphrate, berceau des premières civilisations, ce programme invite à une traversée où musiques anciennes, chants sacrés et rythmes populaires se rencontrent et dialoguent.

Au cœur de cette fresque sonore se déploie le Cantique des Cantiques, poème d’amour universel, à la fois charnel et spirituel. Autour de ce texte fondateur, les musiques latines, séfarades et orientales s’entrelacent, révélant les multiples visages de l’amour : ferveur, désir, mystère, célébration. Chaque pièce devient ainsi un fragment d’une mémoire vivante, nourrie de traditions orales et de répertoires transmis de génération en génération.

Porté par une riche palette instrumentale et vocale, Kósmos ! déploie une énergie où les timbres anciens rencontrent des élans rythmiques puissants. Fidèle à l’esprit de Canticum Novum, ce programme tisse des liens entre les cultures et les époques, où la musique devient un langage universel de partage et d’émotion.

Compositions originales de Khaled Aljaramani et de Landy Andriamboavonjy, musiques de mariage et musiques à danser du proche et du moyen orient

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « email », « value »: « billetterie@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

vec Kósmos !, l’ensemble Canticum Novum célèbre ses trente ans par un voyage musical d’une rare intensité, aux sources mêmes des grandes traditions méditerranéennes et orientales

(c) Pierre Grasset