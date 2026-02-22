Kube + Lemon Furia La Station Châtellerault

Kube + Lemon Furia

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les pictaviens de Kube viendront ouvrir le bal du 1er concert de la station 2026, avec leur rock indé mâtiné de garage bien puissant, issu de leur nouvel album Jungle .

Ils seront suivis de Lemon Furia qui enverront leur acid-ska-rock revendicateur pour un concert endiablé.

Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte à La Station ! .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kube + Lemon Furia

L’événement Kube + Lemon Furia Châtellerault a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne