Kube + Lemon Furia La Station Châtellerault

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Les pictaviens de Kube viendront ouvrir le bal du 1er concert de la station 2026, avec leur rock indé mâtiné de garage bien puissant, issu de leur nouvel album Jungle .
Ils seront suivis de Lemon Furia qui enverront leur acid-ska-rock revendicateur pour un concert endiablé.
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte à La Station ! .
La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr
