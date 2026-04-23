L’ Ascension en musique Quintette à cordes/Schubert Fontenay-près-Vézelay

Fontenay-près-Vézelay

L’ Ascension en musique Quintette à cordes/Schubert

Eglise Fontenay-près-Vézelay Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’ascension en musique propose son troisième festival de musique de chambre du 14 au 17 mai

Concert de clôture

Schubert, Quintette à cordes D.956

Boccherini, Musica notturna delle strade de Madrid G324.

Thibaut Maudry, Florian Perret, Violons

Issey Nadaud, Alto

Simon Dechambre, Alexis Derouin, Violoncelles

Pour beaucoup, il s’agit là d’un sommet absolu de la musique de chambre de Schubert. Œuvre grandiose et profonde en sa forme pleinement maîtrisée, si orchestrale qu’elle paraît ne plus appartenir au genre de la musique de chambre, le quintette en ut majeur semble une quintessence du premier Romantisme musical. 89 Composé au cours du dernier été de Schubert, juste après sa grande symphonie en ut majeur, ce quintette se singularise par le choix d’une formation instrumentale comportant deux violoncelles. On voit sans peine pourquoi Schubert a choisi un second violoncelle pour former son quintette il renforce l’un ou l’autre des deux couples d’instruments et leur sert d’intermédiaire. Il a un rôle complètement indépendant du premier violoncelle ; tantôt il joue à l’unisson avec lui, et Schubert obtient une sonorité vibrante, pleine d’une sombre grandeur, tantôt il contrepointe le premier violoncelle et les autres instruments. Enfin, par la couleur et par l’ampleur de sa voix, il accentue l’atmosphère romantique et troublante de l’œuvre. Mozart, dans les sept quintettes qu’il a écrits pour deux altos, a montré à Schubert ce qu’on obtient d’un instrument qui peut doubler, soutenir ou accompagner la mélodie du premier, et quel effet orchestral on arrive à donner à la musique de chambre. Dans une œuvre par ailleurs caractérisée par une extrême dilatation du temps, l’introduction d’un second violoncelle a été pour Schubert le moyen de repousser encore plus loin les limites de l’expression musicale en atteignant une sorte d’idéal de fusion du lyrisme dans la musique de chambre.

Le concert sera suivi d’un buvette .

Eglise Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’ Ascension en musique Quintette à cordes/Schubert

L’événement L’ Ascension en musique Quintette à cordes/Schubert Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay