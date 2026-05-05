Mourèze

LA 18ÈME ÉDITION DU SENTIER ARTISTIQUE DE MOURÈZE

Mourèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-13

L’Attribut des Vaillergues a le plaisir de vous présenter la 17ème édition du SENTIER ARTISTIQUE À MOUREZE LA TRAVERSE . Land Art en vue, à bord, tribord et aux débords du cirque.

Cette année le sentier artistique aura pour thème, ‘’pluriel.le.s’’, une exposition de Land Art au cœur du cirque de Mourèze qui accueillera 17 plasticiens/plasticiennes dans ce site magique pour faire vivre la magie du site.

L’inauguration du Sentier Artistique débutera le samedi 13 juin, à 17h depuis l’Office du tourisme, pour se conclure par un vernissage, sur la Place du village avec les concerts de Piers Hackett, et Les Ballyshannons (musiciens au chapeau).

Buvette et petite restauration sur place.

L’Attribut des Vaillergues, en partenariat avec RPH (Radio Pays d’Hérault). .

Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 6 83 09 30 82 gabbycampbell.anpq@neuf.fr

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English :

L’Attribut des Vaillergues is pleased to present the 17th edition of the SENTIER ARTISTIQUE À MOUREZE LA TRAVERSE . Land Art in sight, on board, starboard and on the edges of the circus.

L’événement LA 18ÈME ÉDITION DU SENTIER ARTISTIQUE DE MOURÈZE Mourèze a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS